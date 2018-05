Mike Pompeo está na Coreia do Norte

Tamanho do texto

Enquanto o mundo centra as atenções na saída dos Estados Unidos do acordo nuclear iraniano, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, visita pela segunda vez a Coreia do Norte. A cimeira presidencial está na agenda. A revelação foi feita pelo presidente Donald Trump.

"Temos os nossos encontros estabelecidos. O local está escolhido, bem como a data e a hora. Tudo está definido e estamos empenhados para que exista um grande sucesso. Pensamos que os relacionamentos estão a florescer com a Coreia do Norte. Vamos ver o que acontece", disse o presidente dos EUA.