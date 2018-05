Novo surto do Ébola na República Democrática do Congo faz pelo menos 17 mortos

A República Democrática do Congo "está a enfrentar um novo surto da doença do vírus do Ébola". Pelo menos 17 pessoas já morreram vítimas deste surto numa província da região noroeste do país. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde congolês. Desde 1976, este é o nono surto de Ébola no país que faz fronteira com Angola.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) já enviou especialistas para a República Democrática do Congo. Tarik Jasarevic, porta-voz da OMS, explica que "o que é preciso fazer para lidar com um surto de Ébola é ter no terreno centros de tratamento para que todos os que estão infetados possam ser acompanhados atempadamente. É também importante ter equipas que consiga acompanhar durante 21 dias todos os que estiveram expostos ao vírus".

A doença por vírus do Ébola é altamente contagiosa e é transmitida por contacto direto com fluidos ou secreções de pessoas infetadas. O vírus pode também ser transmitido através do contacto direto com superfícies, objetos ou roupas contaminadas com fluidos de doentes.

Uma epidemia de Ébola na África ocidental, que afetou sobretudo a Guiné-Conacri, a Serra Leoa e a Libéria, foi controlada durante o ano de 2015.