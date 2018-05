Tamanho do texto

O centro de investigação Eli Beams, em Dolny Brezany, na República Checa reúne os melhores investigadores no domínio do laser.

Mais de 300 cientistas e técnicos de vários países trabalham juntos para construir o laser mais potente do mundo. Um projeto de 277 milhões de euros quase totalmente financiado pelos fundos estruturais da União Europeia (UE).

O centro de investigação de Dolny Brezany é um dos três grandes centros europeus de pesquisa em tecnologia laser apoiados pela UE. Os outros dois ficam na Roménia e na Hungria.

"Temos um edifício com dois lasers, um de 1 Petawat e outro de 10 petawats. São os valores mais elevados obtidos com esta tecnologia", explicou o cientista alemão Bedrich Rus, coordenador científico do projeto, especializado na tecnologia laser.

Os cientistas não querem ficar por aqui e estão a construir um laser ainda mais potente que deverá estar pronto nos próximos meses.

Por enquanto, o projeto permanece no segredo dos deuses. Não é possível filmar certos equipamentos. Mas, no médio prazo, a tecnologia será posta à disposição das empresas e das universidades.

"Estamos a desenvolver uma técnica inovadora para acelerar os iões de maneira compacta o que em teoria é mais económico do que as técnicas de aceleração.

Uma das aplicações com potencial é o tratamento de tumores, esperamos que isso aconteça nos próximos dez ou vinte anos", explicou o investigador italiano Daniele Margarone, responsável pelo projeto europeu.