Obras de Picasso, Monet e Matisse atingem recordes em Nova Iorque

Um record, mas não o único: a "Odalisca deitada entre Magnólias", do fauvista Henri Matisse, atingiu 80,7 milhões de dólares, quase 68 milhões de euros.

Mas o valor mais alto foi alcançado pela obra de Pablo Picasso, "Menina com o cesto de flores", arrebatado por 115 milhões de dólares, qualquer coisa como 98 milhões de euros.

Todas as obras apresentadas neste leilão pertenciam à coleção Rockfeller, agora nas mãos do neto do magnsta do petróleo falecido no ano passado, e o produto da venda reverte para instituições de caridade.

Ao longa da semana serão leiloadas mais 1600 obras da mesma coleção.