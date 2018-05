Academia dos Óscares vai ser processada por Polanski

Tamanho do texto

O cineasta polaco, Roman Polanski, vai processar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos depois de ter sido expulso sem lhe darem a oportunidade de se defender.

O realizador vencedor de um Óscar, em 2003, pelo filme "O Pianista", foi expulso no passado dia 3 de maio na sequência dos recentes escândalos relacionados com abusos e assédio sexual no país.

O caso de Polanski remonta a 1977, altura em que foi condenado pela violação de Samantha Geimer, uma menor de 13 anos. O cineasta exilou-se em França sem nunca cumprir pena de prisão.