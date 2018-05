Cannes: Moscovo impede Serebrennikov de participar na estreia de "Summer"

O realizador Kirill Serebrennikov foi impedido de viajar até Cannes para participar na estreia do seu filme "Summer".

Moscovo confirmou que recebeu e recusou um pedido do Festival de Cannes para que o Serebrennikov estivesse presente no evento.

O cineasta foi detido em 2017 e mantido em prisão domiciliária, por suspeita do desvio de fundos públicos. A prisão domiciliária de Kirill deveria ter terminado a 19 de abril, o que lhe permitiria viajar até Cannes, mas a justiça russa decidiu prolongá-la até 19 de julho.

De acordo com o delegado-geral do festival, Thierry Frémeaux, foi recebida uma resposta pessoal do presidente russo, Vladimir Putin, dizendo que o realizador "tem problemas com a justiça" e que nada pode fazer, "porque os tribunais são independentes".

Apesar de Kirill Serebrennikov, realizador e diretor artístico do Centro Gogol, não ter estado presente em Cannes, o filme foi recebido com uma ovação, na presença dos produtores e do elenco.

"Summer" conta a história do músico Víktor Tsoi, um dos nomes do rock soviético, que morreu em 1990, mas para a produtora Ilya Stewart, tudo o que Serebrennikov faz "tem relação com a atualidade, seja no cinema ou no teatro".

"Summer", que concorre à Palma d'Ouro, foi montado em casa do realizador em fevereiro, sem qualquer contacto com o mundo exterior.