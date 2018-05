Fortes chuvas provocam ruptura de uma barragem no Quénia

As chuvas fortes provocaram a ruptura de uma barragem em Solai, a 190 quilómetros a noroeste de Nairobi, no Quénia. De acordo com as autoridades locais, "há mortes e uma enorme destruição" mas ainda não foram avaliada a dimensão dos estragos. A Cruz Vermelha queniana, na rede social Twitter, diz que foram resgatadas 39 pessoas.

No último mês, as chuvas intensas e as consequentes inundações provocaram pelo menos 100 mortos e cerca de 260 mil deslocados no Quénia. Quase 30 condados quenianos foram afetados pelo mau tempo. Apesar das consequências trágicas, esta precipitação intensa está a permitir à grande maioria do território recuperar da grave seca que assolava o país desde 2017.