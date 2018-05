Martin Scorsese distinguido com Carruagem de Ouro

Tamanho do texto

Martin Scorsese é um dos realizadores mais aclamados no mundo do cinema e juntou esta quarta-feira mais uma distinção ao seu palmarés. A Quinzena dos Realizadores, secção independente realizada em paralelo ao Festival de Cannes, distinguiu o norte-americano de 75 anos com a Carruagem de Ouro pela sua contribuição para a sétima arte.