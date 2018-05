Moscovo garante defesa do acordo nuclear iraniano

Tamanho do texto

Os Estados Unidos vão deixá-lo cair, mas o acordo nuclear com o Irão é para manter - é a posição inequívoca de Moscovo, como relembrou o responsável diplomático russo num encontro na capital russa com o homólogo alemão. Sergei Lavrov salientou também que as novas sanções de Washington contra Teerão são "ilegítimas".

"É crucial que os membros envolvidos no acordo definam rapidamente uma posição sobre o contexto atual e procedam aos encontros necessários para preservar esse documento, que é tão importante. É o mais importante para manter a estabilidade daquela região e conservar um regime que respeite a não-proliferação de armas nucleares", declarou.