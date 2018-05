Rutura numa barragem faz cerca de 30 mortos no Quénia

O rebentamento da estrutura ocorreu por causa do mau tempo dos últimos dias. De acordo com relatos de moradores da zona, foi ouvida uma explosão antes da enorme descarga de água que arrastou centenas de casas. Muitas pessoas ficaram presas na lama.

As autoridades locais dizem que a extensão dos danos ainda é difícil de avaliar.

A Cruz Vermelha do Quénia anunciou no Twitter ter resgatado 39 pessoas.

Nos últimos meses, as chuvas intensas e as consequentes inundações provocaram pelo menos 100 mortos e cerca de 260 mil deslocados no Quénia. Quase 30 condados quenianos foram afetados pelo mau tempo. Apesar das consequências trágicas, esta precipitação intensa está a permitir à grande maioria do território recuperar da grave seca que assolava o país desde 2017.