EUA decretam novas sanções contra o Irão

Estados Unidos impõem sanções contra rede financeira iraniana. Anúncio justificado com as suspeitas de que as empresas transferiram milhões de dólares para a Força Quds, a unidade especial da Guarda Revolucionária iraniana, que responde diretamente ao ayatollah Ali Khamenei.

São 6 indivíduos e 3 empresas que passam agora a estar na lista negra da Secretaria norte-americana do Tesouro. Um grupo que, diz Steve Mnuchin, é ativamente apoiado pelo Banco Central do Irão.

As sanções surgem poucos depois depois de Donald Trump ter decretado unilateralmente o fim do acordo nuclear com Teerão.