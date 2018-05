Tamanho do texto

No apuramento, para já a surpresa de Rússia, Roménia e Azerbeijão estarem fora da final - o que não acontecia desde 2004.

A final do Festival da Eurovisão vai contar com mais um sotaque não europeu: Caetano Veloso junta-se a Salvador Sobral no palco da Altice Arena para cantar "Amar pelos Dois".