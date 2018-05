Preço do petróleo aumenta após cerca de 3 e meio anos estabilizados

As perspetivas de novas sanções dos Estados Unidos contra o Irão, assombram também o Médio Oriente, numa altura em que a produção de crude no mundo acompanha apenas o ritmo da procura crescente.

"O aumento dos preços vai ter um impacto negativo no mundo económico, que ainda tem a pairar sobre si a nuvem negra da crise. O crescimento económico mundial vai desacelerar vários pontos percentuais a cada subida de 10 dólares no preço do petróleo", afirma Xiao Lian, investigador do Centro para o Estudo Económico dos Estados Unidos.

Poucos dias depois de decidir abandonar o acordo nuclear com o Irão, Donald Trump foi acusado pelo ministro do petróleo iraniano, Bijan Namdar Zanganeh, de estar envolvido em esquemas no mercado do crude, nomeadamente, de fazer acordos com alguns dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para manter a produção baixa e os preços altos.

Segundo Zanganeh, os elevados preços aumentam os impostos e impulsionam a economia e o emprego nos Estados Unidos.