Rafael Nadal bate recorde com 34 anos em Madrid

A vitória de Rafael Nadal frente a Diego Schwartzman valeu muito mais que um simples lugar nos quartos-de-final do Open de Madrid. Ao impor-se pelos parciais de 6-3 e 6-4, o espanhol estabeleceu um novo recorde no circuito ATP ao conquistar cinquenta sets consecutivos na mesma superfície, neste caso, terra batida.

Nadal superou a marca que pertencia a John McEnroe desde 1984, quando o norte-americano venceu 49 sets consecutivos em carpete, uma superfície que entretanto caiu em desuso.

Nos quartos-de-final, Nadal irá medir forças com Dominic Thiem, numa reedição da final do ano passado na capital espanhola. O austríaco deixou pelo caminho Borna Ćorić com um triunfo em três sets.