Berlusconi já pode voltar a ocupar cargos públicos

A Justiça italiana levantou agora a inibição de ocupar cargos públicos como reconhecimento do "bom comportamento" do antigo primeiro-ministro.

O partido de Berlusconi já veio aplaudir a decisão. Para Mariastella Gelmini, da direção da Forza Italia, trata-se do fim de um calvário de 5 anos, que penalizou diretamente Berlusconi. Com esta decisão, diz, "a Forza Italia pode ser ainda mais decisiva para o futuro do país".

A decisão do Tribunal de Milão é conhecida pouco depois de Silvio Berlusconi ter dado luz verde a uma coligação com a Liga, aliada tradicional, e com os populistas do Movimento Cinco Estrelas, para que fosse formado um governo sem a sua participação.

Deconhece-se se a decisão vai manter-se. Para já, Berlusconi diz apenas que os anos de injustiça chegaram ao fim.