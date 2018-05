Cate Blanchett lidera desfile pela paridade na passadeira de Cannes

Degrau a degrau, não foi propriamente uma surpresa dado o ativismo da presidente do júri do Festival de Cannes deste ano, Cate Blanchett, e um movimento #MeToo, em plena ebulição... Oitenta e duas das maiores estrelas do mundo do cinema desfilaram em conjunto pela passadeira vermelha de Cannes, relembrando que, em toda a história do certame, só duas mulheres ganharam a Palma versus 71 homens.

"Nós queremos que haja diversidade e paridade nos nossos locais de trabalho, para torná-los de facto um reflexo do mundo em que vivemos, um mundo que nos permita avançar - tanto à frente, como atrás da câmara -, e ao lado dos nossos colegas masculinos. Os degraus da nossa indústria têm de ser acessíveis a todos. Vamos subi-los", declarou a atriz australiana.