É dia de Eurovisão. Quem vai ganhar?

As canções da Eurovisão são a banda sonora de Lisboa por este dias. Milhares de entusiastas do Festival da canção espalham-se pelas ruas da cidade. Defendem as cores dos seus temas favoritos, mas reconhecem que a decisão deste sábado será difícil de tomar.

Top 10 nas casas de apostas a poucas horas da final Eurovisionworld

Depois de semanas a liderar as projecções nas casas de apostas, a canção de Israel foi esta sexta-feira ultrapassada por Chipre. Uma lista divulgada pelo site Eurovisionworld que põe Portugal no 22º lugar.

Uma coisa é certa: Portugal já é considerado um dos vencedores, com uma organização muito elogiada, apesar do orçamento ser um dos mais baixos dos últimos anos.