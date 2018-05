Eleições no Iraque sem favorito à vitória

Tamanho do texto

São as primeiras eleições nacionais no Iraque após a declaração de vitória sobre o Daesh e não há quem arrisque previsões sobre o vencedor. Há 87 partidos e 7 mil candidatos aos 329 assentos no parlamento.

O momento marca a estreia do voto eletrónico no país. Mais de 60 mil máquinas foram distribuídas.