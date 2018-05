Pompeo promete futuro de "prosperidade e paz" à Coreia do Norte

Se fizer concessões, a Coreia do Norte terá pela frente um mundo de oportunidades, pelo menos de acordo com Mike Pompeo. O secretário de Estado norte-americano disse esta sexta-feira que os EUA estão dispostos a ajudar o país e a economia, mas com um preço: a desnuclearização permanente e verificável da península.

Numa conferência de imprensa com a chefe da diplomacia sul sul-coreana, Pompeo descreveu um cenário de futuro desnuclearizado: "Se o Presidente Kim Jong-un escolher o caminho certo, há um futuro para o povo norte-coreano que transborda paz e prosperidade. Se a Coreia do Norte tomar medidas ousadas e avançar rapidamente para a desnuclearização os EUA estão preparados para trabalhar com o país para alcançar a prosperidade a par com os amigos da Coreia do Sul."

Pompeo falou no rescaldo de uma visita a Pyongyang, na qual disse ter mantido "boas"conversas com Kim Jong-un.

As sanções internacionais asfixiaram a economia da Coreia do Norte, onde cerca de 70% da população do país luta contra a fome e onde um quarto das crianças com menos de cinco anos sofre de subnutrição crónica, de acordo com o Programa Alimentar Mundial.