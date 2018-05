SpaceX lança foguetão Block-5

Tamanho do texto

A operação chegou a estar prevista para a jornada anterior mas acabou apenas por acontecer esta sexta-feira. A SpaceX lançou a partir do Cabo Canaveral, na Califórnia, o foguetão Block-5, nova versão do Falcon 9.

O objetivo da primeira missão foi colocar em órbita um satélite de comunicações do Bangladeche. Minutos depois de deixar o satélite no espaço, o Block-5 regressou à Terra, aterrando numa base no Oceano Pacífico.

O foguetão traz a promessa de ser mais potente e fácil de reciclar do que os outros modelos. Foi concebido para ser usado pelo menos dez vezes e para que o tempo entre missões seja o mais curto possível. Uma abordagem para fazer voos de forma mais frequente e com menores custos.

O Block-5 foi projetado para eventuais missões tripuladas para a NASA.