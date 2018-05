A resposta gastronómica de Berlim a praga de lagostins

Os lagostins vermelhos americanos (Procambarus clarkii) que se espalharam em massa pelos parques de Berlim no verão passado poderão aparecer em breve nos restaurantes da cidade. O Governo autorizou os pescadores a recolherem os crustáceos dos lagos públicos.

Nativos da América do Norte, tudo indica que alguns tenham sido abandonados pelos donos e começado a multiplicar com condições climatéricas favoráveis, de acordo com a União alemã de Conservação da Natureza e Biodiversidade.

De forma a combater a propagação da espécie exótica e invasora, os negócios locais obtiveram a "luz verde" para pescar os crustáceos portadores de infeções às quais os lagostins nativos não conseguem resistir. Testes indicam que estão próprios para consumo.

A licença expira no final do ano. Alguns pescadores dizem que já apanharam cerca de 2 mil lagostins nas últimas semanas.