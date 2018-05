Ataque contra edifício governamental em Jalalabad

Quatro homens armados lançaram este domingo um ataque na cidade de Jalalabad, no leste do Afeganistão, com uma série de explosões supostamente coordenadas e tiroteios que fizeram pelo menos nove mortos e 36 feridos.

Testemunhas citadas pela agência Reuters falam de pelo menos três explosões. Segundo o porta-voz do governo da província de Nangarhar, um atentado suicida teve lugar à entrada de um edifício público, onde as forças de segurança enfrentaram os atacantes, que estavam munidos de metralhadoras e granadas.

De acordo com as autoridades, os quatro agressores foram mortos.

Jalalabad foi palco, em janeiro, de um atentado contra uma ONG no qual morreram cinco pessoas e 25 ficaram feridas. Nas últimas semanas, dezenas de pessoas perderam a vida em ataques contra centros de registro eleitoral, quando no Afeganistão decorrem as preparações para as eleições legislativas e locais, marcadas para 20 de outubro.