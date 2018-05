Autor de ataque em Paris nasceu em 1997 na Chechénia

Tamanho do texto

Em Paris voltaram a viver-se momentos de terror. Na noite deste sábado, um homem armado com uma faca matou uma pessoa e feriu outras quatro, duas com gravidade, durante um ataque reivindicado pelo autodenominado Estado Islâmico.

O atacante desferiu vários golpes e gritou "Alá é grande" ao passar à ofensiva. Acabou por ser abatido pelas autoridades. Antes lançou o pânico na zona em torno da Ópera Garnier, procurada pelos restaurantes e bares.

De acordo com fontes judiciais trata-se de um francês nascido em 1997 na Chechénia.

"Nesta fase, com base nas testemunhas que dizem que o agressor gritou 'Alá é grande' durante o ataque a um transeunte com a faca, e tomando em linha de conta o método do ataque atribuímos à secção antiterrorista de Paris a tarefa de liderar a investigação", disse o procurador de Paris, François Molins.

Ainda de acordo com testemunhas, o atacante tinha barba e cabelos compridos. O pai e a mãe do agressor estão a ser interrogados pela polícia.