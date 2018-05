Eleições no Iraque com abstenção recorde

Tamanho do texto

Mais de 55 por cento de abstenção nas eleições para o parlamento no Iraque. Passada a euforia dos anos pós-Saddam Hussein, os iraquianos parecem pouco interessados no destino político do país.

Abdulrassoul Mohsen, um ativista político iraquiano, encontra uma explicação para esta mudança: "Esta queda na participação deve-se à falta de confiança nos políticos. Estão nos centros de decisão há 15 anos e nada mudou".