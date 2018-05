Testemunhas relatam ataque em Paris

"Eu estava de serviço no restaurante e de repente ouvi uma mulher a gritar. Ela tentou abrigar-se no restaurante, mas infelizmente não conseguiu, ele atacou-a. Um amigo da mulher veio tentar afastar o agressor, que seguiu esse jovem para o atacar. Foi então que o pânico começou, toda a gente a gritar e a tentar refugiar-se no restaurante. O jovem voltou para levar a amiga. Entretanto o atacante continuava a caminhar tranquilamente, com a faca na mão e coberto de sangue . Vi-o entrar numa área comercial e, em seguida, as pessoas a fugir de lá com ele atrás delas", disse Jonathan.

Milan não viu o agressor: "Ouvimos alguns tiros que vinham de uma distância razoável, 100 ou 150 metros, mas não tenho certeza. Caminhei na direção dos tiros e um polícia apareceu e perguntou se havia alguma vítima e onde estava. Apontámos a pessoa e ele perguntou quem tinha disparado e disse que era da polícia e que o atacante tinha sido neutralizado."