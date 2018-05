"Persona non grata" regressa a Cannes

"Persona non grata" durante sete anos em Cannes, Lars von Trier regressa em 2018 ao festival de cinema francês. A polémica estalou em 2011, quando o realizador dinamarquês afirmou em conferência de imprensa com compreendia Adolf Hitler...

A reação não se fez esperar, com a organização do festival a classificar as declarações de "inaceitáveis, intoleráveis e contrárias aos ideais de humanidade e generosidade que caracterizam o festival."

Von Trier, por sua vez, assumiu o erro e em entrevista à euronews admitiu que normalmente as suas provocações eram mais inteligentes e que não tinha nenhum motivo para fazer alguém sentir-se mal, pedindo desculpa pelo erro cometido.

Sete anos depois está fumado o cachimbo da paz. O realizador regressa a Cannes com a estreia mundial do filme "The House That Jack Built".