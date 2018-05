A montanha de Ilandag no Azerbaijão

Tamanho do texto

A montanha de Ilandag é um dos símbolos mais importantes da República Autónoma de Nakhchivan, no Azerbaijão. Na cultura local, trata-se de um sítio misterioso, na origem de muitas histórias e lendas.

"O nome significa montanha da serpente. De acordo com uma lenda, as pessoas boas podiam esconder-se aqui dos vilões, que eram comidos pelas serpentes. Embora de acordo com a população não haja serpentes na montanha", relatou Galina Polonskaya, repórter da euronews.

Segundo a principal lenda local, a arca de Noé bateu na montanha.

«A lenda diz que a arca de Noé mudou a forma da montanha. Nessa altura, Noé percebeu que estava a aproximar-se da terra, tendo a viagem terminado a cem quilómetros daqui, noutra montanha ainda mais alta do que esta", contou o historiador Veli Bakhshaliyev.

Para contemplar a vista, o visitante tem de subir umas escadas com dois mil degraus.