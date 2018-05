Gala "Fashion Relief" dedicada à igualdade de género

A supermodelo britânica, Naomi Campbell juntou-se a outras colegas de passerele para a gala "Fashion for Relief", um desfile que tem lugar em Cannes, à margem da edição deste ano do festival de cinema.

Fundada por Naomi Campbell há treze anos, o tema escolhido para o desfile deste ano foi a igualdade de género.

A gala contou com a presença de outras supermodelos como por exemplo Carla Bruni-Sarkozy, assim como estrelas da sétima arte como Adrien Brody, e do desporto, Mario Balotelli.

Todos os fundos recolhidos por este evento irão reverter a favor da ONG Save The Children e da campanha Times Up que luta pela contra os abusos cometidos contra as mulheres no local de trabalho.