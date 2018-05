Neymar e mais 22

A um mês do pontapé de saída na Rússia, Tite deu a conhecer esta segunda-feira a lista de 23 jogadores que irá representar a seleção brasileira no Campeonato do Mundo.

O selecionador brasileiro optou pelos homens da sua confiança e não chamou ninguém que não tivesse trabalhado já consigo nos 21 meses que leva no cargo. A grande dúvida prendia-se com o substituto do lesionado Dani Alves na lateral direita. Tite optou por Danilo, que vem de uma época discreta no Manchester City, e Fagner, do Corinthians, que soma apenas quatro jogos pela seleção.

Neymar é naturalmente o craque numa lista que representa um corte profundo com o descalabro que foi o último Campeonato do Mundo: apenas seis jogadores estiveram também na lista de Scolari para o mundial do Brasil.

Além do atacante do Paris Saint-Germain, também Marcelo, Thiago Silva, Fernandinho, Paulinho e Willian repetiram a chamada.

Lista de 23 convocados:

Guarda-redes: Alisson (Roma), Ederson (Manchester City) e Cássio (Corinthians).

Defesas: Marcelo (Real Madrid), Fágner (Corinthians), Filipe Luís (Atlético de Madrid), Danilo (Manchester City), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Miranda (Inter de Milão), Thiago Silva (Paris Saint-Germain) e Geromel (Grémio).

Médios: Casemiro (Real Madrid), Paulinho (Barcelona), Fernandinho (Manchester City), Fred (Shakhtar Donetsk), Renato Augusto (Beijing Guoan), Philippe Coutinho (Barcelona) e Willian (Chelsea).

Avançados: Neymar (Paris Saint-Germain), Douglas Costa (Juventus), Taison (Shakhtar Donetsk), Gabriel Jesus (Manchester City) e Roberto Firmino (Liverpool).