Quim Torra é o novo líder regional da Catalunha

O Parlamento da Catalunha elegeu o deputado independentista Quim Torra como novo presidente do governo regional.

A eleição põe fim a sete meses de controlo direto do território catalão desde Madrid, mas aumenta o clima de incerteza política na região autónoma, com o novo presidente da Generalitat a prometer continuar a lutar pela separação com Espanha.

Na votação, que decorreu numa assembleia profundamente dividida, Torra foi eleito com uma maioria simples de 66 votos a favor dos grandes partidos independentistas, 65 contra da oposição e a abstenção de quatro deputados de uma formação separatista da extrema-esquerda.

Torra tinha sido nomeado diretamente como sucessor pelo ex-líder catalão no exílio Carles Puigdemont.