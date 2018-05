Na Rússia está tudo a postos para acolher a maior festa do futebol mundial e falta um mês para as bancadas, agora vazias, começarem a vibrar com adeptos dos 32 países apurados para o Campeonato do Mundo. Entre os jogos que prometem fazer ondas na primeira fase está sem dúvida o Portugal - Espanha, marcado para dia 15 de junho em Sochi.