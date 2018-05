Wim Wenders e Hirokazu Kore-Eda exibem em Cannes

Em Cannes, a primeira semana do festival terminou no domingo com a estreia da mais recente obra do cineasta japonês Hirokazu Kore-Eda, uma presença habitual neste eventol. Chama-se "Shoplifters", no título em inglês, e retrata a história de uma família pobre, mas feliz, que complementa os magros salários com pequenos roubos em lojas. O final contudo reserva uma surpresa.

Igualmente em destaque na Croisette esteve a mais recente obra do cinesta alemão, Wim Wenders. Desta feita, trata-se de um documentário dedicado ao Papa Francisco e quenão faz parte do concurso.