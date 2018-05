Abril, mês de calor

A temperatura global em abril esteve bastante acima da média, com algumas exceções no centro dos EUA e em grande parte do Canadá.

As chuvas substanciais aliviaram a situação de seca no sul de África, salvando a Cidade do Cabo da falta de água no futuro próximo.

Na Europa, o mês de abril foi invulgarmente quente, em particular no centro e sudeste do continente.

Em várias cidades europeias as temperaturas alcançaram cerca de 30 graus Celsius, tornando os dias de primavera mais parecidos com o verão.

A Alemanha teve o mês de abril mais quente desde que começaram os registos em 1881.

No conjunto da Europa, este foi o mês de abril mais quente desde pelo menos 1979, cerca de 2.4°C acima da média para este mês.