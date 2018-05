Diplomacia iraniana defende acordo nuclear em Bruxelas

Próxima paragem: Bruxelas. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano iniciou no domingo em Pequim uma série de visitas a várias capitais com o objetivo de esclarecer o futuro do acordo nuclear iraniano.

Depois da China, Mohammad Javad Zarif esteve esta segunda-feira em Moscovo onde recebeu o apoio do homólogo russo. Sergei Lavrov disse mesmo que os russos e os europeus devem unir-se na defesa deste acordo.

As reuniões em Bruxelas desta terça-feira vão realizar-se uma semana depois do presidente norte-americano ter anunciado a saída dos Estados Unidos do acordo concluído entre o Irão e o Grupo 5+1, constituído pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU - EUA, Rússia, China, França e Reino Unido - e a Alemanha.

Zarif espera obter garantias de que os interesses do Irão vão ser preservados.

Tanto os países europeus como a Rússia e a China criticaram a decisão norte-americana e manifestaram empenho em manter o acordo.

O acordo nuclear permitiu o levantamento gradual das sanções económicas e financeiras internacionais ao Irão em troca do compromisso de Teerão de limitar o seu programa nuclear a fins civis.