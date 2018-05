Eurovisão 2018: Um balanço mais que positivo

A poeira começa a assentar em Lisboa, uma semana depois de ter acolhido o maior evento musical da Europa, que continua a apaixonar milhões de fãs: O Festival da Eurovisão. Apesar das incertezas ligadas à situação no terreno e de direitos humanos, Israel começa a preparar o festival do próximo ano.

Afinal, as previsões iniciais estavam certas: Ao fim de uma votação renhida e graças ao voto do público, foi a canção "Toy", de Netta Barzilai, que se impôs. Um tema amado e odiado que promete fazer sucesso nas pistas de dança este verão e trouxe de volta ao festival o "fogo de artifício" que Salvador Sobral tanto criticou no discurso de vitória do ano passado.

Netta interpreta "Toy" na grande final

Um desafio inédito

Kiev, 13 de maio de 2016: A vitória de Salvador Sobral no Festival da Eurovisão causou uma onda de euforia que se espalhou por todo Portugal, que tantas vezes sonhou arrebatar o troféu sem sucesso. Tinha-se quebrado o "enguiço". Todos eufóricos? Sim, mas uma das pessoas no sofá português do Green Room tinha deitado as mãos à cabeça. E agora? Pensou Gonçalo Madaíl, subdiretor da RTP1 a quem coube a tarefa de começar do zero a organização de um festival da Eurovisão em Portugal, enquanto diretor criativo.

Depois da Expo 98, do Euro 2004 e duas edições da Web Summit, Portugal começa a ganhar experiência no acolhimento de grandes eventos. Mesmo assim, o desafio era grande e a fasquia alta: "Desafio é a palavra certa para definir todo este processo. De empresa pública de comunicação social com uma rotina diária, fomos obrigados a transformar-nos, a desdobrar-nos numa equipa talentosa e competente, capaz de organizar um evento destes num prazo de apenas 11 meses. Foi um processo extremamente veloz e com muita pouca margem de erro", contou Madaíl à euronews.

Se "Celebrate Diversity" (celebrar a diversidade) é o lema da Eurovisão, Portugal não o poderia aproveitar melhor: "A diversidade cultural, para nós, é algo que tem 500 anos e isso graças aos oceanos. Quisemos, por isso, fazer dos oceanos o mote visual e sonoro deste festival", acrescenta.

A organização logística e a conceção dos espetáculos por parte da RTP foram elogiadas a vários níveis, desde a própria Comissão de Trabalhadores da empresa pública de rádio e televisão ao supervisor executivo do festival, Jon Ola Sand. Portugal conseguiu fazer muito com pouco, ao fazer o primeiro festival desde 2010 a não incluir um LED Wall no palco e o mais barato desde 2008, com um orçamento deapenas 20 milhões de euros, o mínimo exigido pela EBU.

O incidente

Se a organização da RTP foi amplamente elogiada, um pequeno incidente durante a final não deixou de ser a tal nódoa capaz de cair sempre no melhor pano.