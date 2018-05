O cinema e o projeto europeu

Tamanho do texto

O Festival de Cinema de Cannes serve também para marcar posições. Desta vez, cineastas, distribuidores e organizações cinematográficas europeias, numa carta aberta, decidiram apelar à União Europeia para que faça mais pelo cinema do velho continente. O bloco europeu apoia a sétima arte através do programa Europa Criativa (subprograma MEDIA) e o apelo dos profissionais do setor não caiu em saco roto: