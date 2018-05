Paolo Guerrero é a estrela maior do futebol peruano mas não poderá dar o seu contributo à seleção no regresso ao Campeonato do Mundo 36 anos depois. Apesar do seu castigo por um controlo antidoping positivo já ter terminado, o atacante viu a sua pena agravada de seis para 14 meses pelo Tribunal Arbitral do Desporto. A decisão do organismo suíço não admite recurso, a porta do mundial está definitivamente fechada para Guerrero.