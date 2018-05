Segurança apertada para a final da Liga Europa em Lyon

Cyril Fourneri, jornalista da euronews, explica que "o Olympique de Marselha e Atletico Madrid, é um jogo explosivo em Lyon uma vez que existem uma enorme rivalidade entre o Marselha e o clube da cidade, o Olympique Lyonnais. Alguns dos adeptos do Marselha prometeram "partir tudo" em Lyon...cântico que provocou alguns calafrios. Por isso foi preparado um dispositivo de segurança excepcional".

1250 polícias foram destacados e está tudo preparado para evitar que os adeptos das duas equipas se encontrem fora do estádio. Etienne Stoskopf, reponsávei pela segurança da prefeitura do Rhône lembra que "estamos a falar de uma final, preparámos um dispositivo que é duas vezes maior que o mobilizado para os jogos do Euro 2016. Este deve ser um evento festivo, mas vamos ter vigilância apertada. Como sabe existe muita rivalidade entre os adeptos e temos de ser capazes de lidar com este risco".

O Olympique Lyonnais foi afastado da competição nos oitavos de final, por isso, esta final tem um sabor amargo. Um residente da cidade francesa afirma que "vão jogar no nosso estádio, é quase um pequeno insulto, uma vez que não nos qualificámos para final"."Muita gente deve vir para Lyon sem bilhete, pode haver alguma confusão e o álcool não deve ajudar", sublinha um outro morador da cidade.

Os comerciantes da região esperam que tudo corra bem, mas estão preparados para tudo. Christiane Mounier é dona de um restaurante, diz que não tem "medo mas veremos...se nos disserem para fechar as portas fechamos. É a segurança dos empregados que pode estar em causa". François Tibery, também proprietário de um restaurante no centro de Lyon, acredita que "vai correr tudo bem mas com os pubs aqui ao lado...os confrontos podem ocorrer. Aconselho as pessoas a ver o jogo em casa".