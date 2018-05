Zarif em Bruxelas para tentar salvar acordo nuclear

As potências europeias e a chefe da diplomacia do bloco comunitário receberam esta terça-feira em Bruxelas o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros. Depois de um encontro de uma hora e meia, Javad Zarif afirmou que o diálogo acerca da forma como salvar o acordo de 2015 sobre o nuclear teve um bom início, mas que tudo dependerá do que acontecerá nas próximas semanas.

Questionado sobre a via que seguirá a União Europeia, Steven Blockmans, do Centro de Estudos de Política Europeia, diz que o acordo de Viena "é uma das assinaturas de sucesso da UE, um dos poucos ao mais alto nível político e diplomático, e faz agora parte do seu legado. Em segundo lugar, a UE é obrigada, pelas suas próprias regras e obrigações face à legislação internacional e governação multilateral, a defender o acordo. E, em terceiro, há também a promessa feita tanto ao Irão como às empresas europeias, de preservar os interesses económicos do acordo".

O enviado da euronews, Nima Ghadakpour, diz que "de acordo com um responsável europeu, a questão sobre como manter o acordo nuclear será decidida na cimeira dos Balcãs Ocidentais, na Bulgária, mas o resultado não deverá ser anunciado em breve, embora vá estar focado nos interesses económicos".