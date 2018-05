"Breves de Bruxelas": Rajoy ausente em Sófia e Tusk critica Washington

Nesta edição destacamos a ausência do chefe do governo espanhol, Mariano Rajoy, da Cimeira da UE em Sófia, uma ausência que Rajoy justifica afirmando que não pretende o Kosovo cuja independência a Espanha não reconhece; na véspera do encontro de líderes europeus, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, classificou o comportamento da administração norte-americana como “assertividade caprichosa”.