Europa e Teerão querem manter acordo nuclear

Mogherini afirmou que as “conversações entre especialistas” vão começar em breve e revelou que está agendado um encontro para a próxima semana em Viena.

Mohammad Javad Zarif, ministro dos negócios estrangeiros do Irão, afirmou que as negociações estão no caminho certo, mas alertou para a importância do que vai acontecer nas próximas semanas.

O acordo com o Irão vai ser um dos temas em destaque na Cimeira UE-Balcãs Ocidentais, que começa esta quinta-feira em Sofia.