Ex-jogadores apontam At. Madrid como favorito na final da Liga Europa

A cidade de Lyon já vibra com a final da Liga Europa de futebol, esta quarta-feira, entre os espanhóis do Atlético de Madrid e os franceses do Marselha.

Os adeptos madrilenos fizeram ouvir-se mais alto do que os marselheses na 'fanzone' da Praça Bellecour, no coração da cidade, onde puderam também conviver com alguns ídolos do futebol das últimas décadas.

Luís Figo e Eric Abidal fizeram a antevisão do jogo e o ex-jogador português apontou a equipa espanhola como favorita à vitória.

"Só espero que possamos desfrutar de um jogo muito bom e com golos. Penso que o Atlético Madrid é um pouco favorito, devido ao que fez nos últimos anos, não só na Liga Europa, mas também na Liga dos Campeões. Mas o Marselha é uma boa equipa, tem um bom treinador e fez coisas fantásticas nesta competição. Vamos esperar para ver", afirmou o Bola de Ouro de 2000.

Já o antigo internacional francês Eric Abidal garantiu torcer pela equipa do seu país, apesar de admitir o maior poderio do Atlético para suceder aos ingleses do Manchester United na galeria de vencedores da competição.

"Conhecemos a determinação e a experiência que o Atlético de Madrid tem, com um treinador que continua a ser um líder e que tem passado a mesma mensagem aos seus jogadores durante anos. E com esta oportunidade de ganhar um troféu acho que não a vão deixar passar. Por isso, os jogadores do Marselha têm de estar preparados, mas acredito que estão prontos", referiu.

O Atlético, orientado pelo treinador argentino Diego Simeone, procura a sua terceira Liga Europa - depois dos triunfos em 2010 e 2012, enquanto o Marselha, sob o comando de Rudi Garcia, sonha com a primeira conquista nesta prova.

A final no Stade de Lyon está marcada para as 19:45, hora de Lisboa.