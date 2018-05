O futebol português é fértil em acontecimentos capazes de envergonhar o comum dos adeptos e a agressão de que foram alvo os jogadores do Sporting, esta terça-feira em Alcochete, é o mais recente episódio a juntar a essa triste lista. As condenações sucederam-se, desde o simples repúdio no brando comunicado do Sporting à exigência de mudanças.

A euronews reúne aqui as melhores reações por essa internet fora...