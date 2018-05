A Liga Europa de Antoine Griezmann

Não se pode dizer que tenha sido Antoine Griezmann e mais dez mas pouco faltou. O atacante francês foi eleito o melhor em campo na final frente ao Marselha mas não se pode dizer que o seu contributo para o triunfo do Atlético se tenha limitado ao encontro decisivo de Lyon. Atrás de si deixou uma longa lista de vítimas e deixou a sua marca em todas as eliminatórias da presente edição da Liga Europa.

Afinal de contas, os dois outros triunfos do clube espanhol também foram resolvidos com um bis da estrela da altura, em 2010 tratou-se de Diego Forlán frente ao Fulham, em 2012 foi Falcao a bisar frente ao Athletic Bilbao. Em ambos os casos, os atacantes acabaram por ficar mais um ano com a camisola "rojiblanca" vestida, será que Griezmann vai resistir ao assédio do Barcelona?