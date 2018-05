Amor à primeira vista é fundamental no cinema

Amor à primeira vista. Um estudo efetuado pela One Poll sobre os hábitos cinematográficos na Europa revelou que a sequência de abertura é fundamental para o sucesso de uma película, com 72% dos inquiridos a concordar que um bom início de filme pode tornar a experiência global mais memorável. No caso dos britânicos, 83% desiste mesmo de ver o resto do filme se não for convencido nos primeiros 14 minutos.