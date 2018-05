Candidatos encerram campanhas eleitorais na Venezuela

Tamanho do texto

Bertucci é um de quatro candidatos presidenciais e as sondagens sugerem que ocupa o terceiro lugar nas preferências dos eleitores.

Sem experiência política prévia, os comícios de Bertucci têm vindo a contar com números crescentes de potenciais eleitores.

"Deus é quem dá e tira o poder aos presidentes. O céu já decidiu e no domingo o povo venezuelano tem de estar do lado do céu" afirmou Bertucci durante o comício de encerramento.

Esta quinta-feira, o atual presidente Nicolas Maduro encerra igualmente a campanha eleitoral com um comício na capital, Caracas.