É um fenómeno massivo de poluição que tem dado muito que falar: a invasão dos plásticos e resíduos de metal nos ecossistemas marinhos, com todas as consequências que isso implica. A JAMSTEC, a agência japonesa de investigação marinha, recolheu fotografias deste tipo de lixo na Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, a cerca de 11 quilómetros de profundidade.