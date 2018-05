Gabi engole o sapo, Rudi Garcia reconhece inferioridade

Tamanho do texto

"Na altura foi um momento difícil pelo que significava a Liga dos Campeões, foram palavras incorretas mas encarámos esta competição da melhor maneira."

Antoine Griezmann, com dois golos, foi o melhor em campo na vitória por 3-0 frente ao Marselha mas não deixou de desejar felicidades aos compatriotas, manifestando o desejo de os ver na Liga dos Campeões.

No clube francês, o reconhecimento da superioridade dos espanhóis mas também a mágoa pela pesada derrota. Para o treinador do Marselha, "o resultado é demasiado severo para o que se passou em campo. Ganhou a melhor equipa, a mais experiente. O Atlético de Madrid é uma grande equipa, habituada a este tipo de jogos. Normalmente joga a Liga dos Campeões e está em segundo lugar em Espanha, não há que ter vergonha desta derrota, fomos incapazes de contrariar o favoritismo do adversário."

O Marselha precisa agora de vencer o Amiens na Liga francesa e torcer por uma derrota do Lyon para garantir um lugar na próxima Liga dos Campeões.