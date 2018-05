Independentista Quim Torra ´toma posse na Catalunha

O independentista Quim Torra tomou posse em Barcelona, esta quinta-feira, como novo presidente do Governo regional da Catalunha numa cerimónia sem a presença do Governo central.

Quando formar o novo Governo regional, Torra pode colocar fim ao impasse político que se vive desde as eleições regionais de 21 de dezembro, em que os partidos independentistas voltaram a ter uma maioria no parlamento da Catalunha.

"Prometo que vou executar lealmente as obrigações do cargo de presidente da Generalitat (governo regional catalão), com fidelidade à vontade do povo da Catalunha representado pelo parlamento da Catalunha," declarou Quim Torra.

Quando foi confirmado pelo Parlamento catalão, segunda-feira, Quim Torra voltou a sublinhar que Carles Puigdemont é o presidente "legítimo" do Governo regional da Catalunha e prometeu ser "leal ao mandato" para "construir um Estado independente em forma de República".

Após uma reunião com Mariano Rajoy, o líder do Ciudadanos, Albert Rivera, manifestou o seu desagrado em relação a Torra: com um presidente racista como o Sr. Torra, com um presidente que odeia a maioria dos catalães, com um presidente cuja primeira coisa que faz é reportar-se a um fugitivo da justiça como o Sr. Puigdemont, acho que não é o momento para considerações e boas maneiras. "

De recordar que o primeiro-ministro de Espanha, Mariano Rajoy, colocou a Catalunha sob administração de Madrid depois de a anterior administração da Catalunha, liderada por Carles Puigdemont, declarar independência em outubro.

Segundo a legislação, Madrid vai levantar a sua intervenção assim que o Governo catalão estiver totalmente formado e os membros do gabinete nomeados.