Mundo leonino pede demissão de Bruno de Carvalho

A semana mais negra na história do Sporting parece não ter fim à vista. Os apelos à demissão de Bruno de Carvalho multiplicam-se e estendem-se à própria direção. Esta quinta-feira ficou marcada pela demissão em bloco da mesa da Assembleia Geral e de vários elementos do Conselho Fiscal e do Conselho Diretivo.